FPÖ/ÖVP: Flüchtlinge dürfen weniger oft zum Arzt

Halten die Ideen auch europarechtlich?

Wie die „Krone“ aus Verhandlerkreisen nun erfuhr, tüfteln die Verhandler an einem neuen Modell: FPÖ und ÖVP wollen Flüchtlingen den Zugang zu den medizinischen Leistungen erschweren. An den Details wird noch gefeilt. Detto wird geprüft, ob die Ideen europarechtlich auch halten. Ein Rechtsgutachten wurde in Auftrag gegeben. Derzeit bekommen Asylsuchende in Österreich automatisch Zugang zum gesamten Leistungsangebot der E-Card. Das soll sich nun ändern.