Final! Djokovic wins crazy thriller against Sinner

It was two epic semifinal matches at Rod Laver Arena. After Alcaraz needed 5:27 hours to secure his victory, overcoming physical problems along the way, Djokovic converted his third match point well after midnight local time after 4:09 hours. This means he will be competing in the Melbourne final for the 11th time. having won the title "down under" in 2008, 2011-13, 2015, 2016, 2019-2021, and 2023. Should he complete his eleventh title, he would also surpass Margaret Court, who, like him, has triumphed 24 times in major tournaments.