After five sets
Final! Djokovic wins crazy thriller against Sinner
Novak Djokovic's eleventh Australian Open title is within reach! On Friday, the Serbian prevailed in a crazy thriller against South Tyrolean Jannik Sinner 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 and will now face Spaniard Carlos Alcaraz in Sunday's final.
It was two epic semifinal matches at Rod Laver Arena. After Alcaraz needed 5:27 hours to secure his victory, overcoming physical problems along the way, Djokovic converted his third match point well after midnight local time after 4:09 hours. This means he will be competing in the Melbourne final for the 11th time. having won the title "down under" in 2008, 2011-13, 2015, 2016, 2019-2021, and 2023. Should he complete his eleventh title, he would also surpass Margaret Court, who, like him, has triumphed 24 times in major tournaments.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.