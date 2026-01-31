Verspätet? ÖBB-Bestätigung darf vier Wochen dauern

„Das ist halt so“

Das Telefonat mit der ÖBB-Hotline erzürnte die Frau dann noch mehr, denn ein „netter Herr“ hätte ihr gesagt, dass sie das per Kontaktformular melden und dann vier Wochen warten soll. „Ich habe nachgefragt, ob das ein Scherz ist. Er sagte nur, dass das halt so sei. Der Umgang mit geplagten Kunden ist eine Frechheit“, ist Siegl erbost.