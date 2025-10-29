Pendlerin ist verärgert: „Verspätungen ohne Ende!“

Unmut gibt es also auch nach dem Sommer auf der Bahnlinie von Krems und Sigmundsherberg nach Wien und wieder retour. Die „Krone“ berichtete: Siegl musste Freunde um Abholung mit dem Auto bitten, weil sie sonst nicht mehr nach Hause kam. „Bis Mitte Oktober bin ich keinen einzigen Tag pünktlich in die Arbeit oder wieder nach Hause gekommen“, schildert die mittlerweile stark verärgerte Pendlerin.