Pendlerin ist verärgert: „Verspätungen ohne Ende!“

Über massive Unpünktlichkeit und Totalausfällen von Zügen – konkret die Züge Rex 4 und Rex 41 in Niederösterreich – beschwerten sich bei der „Krone“ mehrere Fahrgäste. Nach dem Wirbel über die Bahnbaustelle in den Sommerferien, der für die sehbehinderte Pendlerin Sonja Siegl zum Dauerärgernis wurde, dürfte Ärger nun weiterhin am (Fahr-)Plan stehen.
Unmut gibt es also auch nach dem Sommer auf der Bahnlinie von Krems und Sigmundsherberg nach Wien und wieder retour. Die „Krone“ berichtete: Siegl musste Freunde um Abholung mit dem Auto bitten, weil sie sonst nicht mehr nach Hause kam. „Bis Mitte Oktober bin ich keinen einzigen Tag pünktlich in die Arbeit oder wieder nach Hause gekommen“, schildert die mittlerweile stark verärgerte Pendlerin.
Privat-Taxis müssen einspringen
An einem Donnerstag hätte sie um gegen 17.20 Uhr ankommen sollen, tatsächlich wäre es dann gegen 19 Uhr gewesen – wieder Zeit, um eine Privat-Taxifahrt erbitten zu müssen. „Im September nach der Baustelle ist es am Anfang mit den Zeiten gegangen. Die haben sich aber gegen Ende schon wieder stark verschlechtert.“
„Und jetzt im Oktober gab es kein einziges Mal, ärgert sich die Pendlerin maßlos. Fahrgäste berichten indessen, dass sie von Bahn-Insidern gehört hätten, dass eine neue ÖBB-Kraft sich bei Fahrplänen ständig verkalkuliere und deshalb der Zug nicht pünktlich sei.
Die ÖBB ist pünktlich? Anfang bis Mitte Oktober bin ich keinen Tag pünktlich in die Arbeit gekommen oder zur angegebenen Zeit heim gekommen. Das kann es doch nicht sein!
Pendlerin Sonja Siegl
ÖBB-Sprecher bittet um Verständnis
ÖBB-Sprecher Christopher Seif bittet um Verständnis, dass verschiedene Einflüsse, wie technische Gebrechen, behördliche Streckensperren, falsches Verhalten von Verkehrsteilnehmern an Eisenbahnkreuzungen, natürliche Einflüsse, wie Bäume am Gleis oder Unfälle immer wieder Verspätungen auslösen können. „An besagtem Donnerstag gab es zwischen Franz-Josefs-Bahnhof und Heiligenstadt eine Stellwerkstörung“, erklärt Seif.
Man sei stets bemüht, die Schäden schnell zu beseitigen, auch gegebenenfalls Schienenersatzverkehr zu bieten, der aber in den Hauptverkehrszeiten nur schwierig zu organisieren sei. Den Vorwurf andauernder Verspätungen kann Seif jedoch nicht nachvollziehen. Denn laut ÖBB-Statistik liegt die Pünktlichkeit auf beiden Bahnstrecken im Oktober nun bei 95 Prozent.
ÖBB bestätigen auch „Kurzzug-Kapazitätsmanko“ auf Laaer Ostbahn
Oft gibt es aber auch eine andere Ursache, warum es zu Verspätungen kommt – Kurzzüge! „Steht zu den Pendlerzeiten nicht die volle Kapazität zur Verfügung, entstehen Qualitätseinbußen“, bestätigt Seif für die Strecke der Laaer Ostbahn: „Das entspricht nicht unseren eigenen Qualitätsansprüchen. Als ÖBB arbeiten wir intensiv daran, dies so rasch wie möglich zu verbessern.“
