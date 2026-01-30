Unimarkt: Vier Filialen werden zu Adeg-Standorten

Unimarkt in Judendorf geschlossen

Bis vor Kurzem gab es 28 Unimarkt-Filialen in der Steiermark. Im September des Vorjahres kündigte die oberösterreichische Supermarktkette dann an, sich vom Markt zurückzuziehen. Einige Standorte mussten zuletzt geschlossen werden, darunter Gleinstätten, Straß, Laßnitzhöhe, St. Stefan ob Leoben und Mautern. Auch in Judendorf-Straßengel, wo die engagierte Betreiberin lange gekämpft hat, sind nun die Lichter ausgegangen. In einigen Fällen besteht noch leise Hoffnung, dass sich eine Lösung findet.