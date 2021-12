Eiernockerl-Posting: Prozess um Wiederbetätigung

Mildes Urteil

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt erhob daraufhin Anklage wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung. Beim Prozess in Eisenstadt zeigte sich der Angeklagte voll geständig. Das Erstaunliche: Oftmals sind derartige Angeklagte tief in der rechten Szene verankert, während es in diesem Fall keinerlei Hinweis darauf gab. Weshalb er das Posting absetzte, blieb unklar.