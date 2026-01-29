Auto auf Gegenfahrbahn: Drei Verletzte bei Crash

Folgenschwerer Unfall Donnerstagfrüh im Tiroler Zillertal: Ein 18-jähriger Einheimischer geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw eines 62-Jährigen. Letzterer und zwei weitere Insassen erlitten Verletzungen – sie mussten ins Spital eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 7.30 Uhr in Tux. Der 18-jährige Tiroler fuhr mit seinem Pkw auf der Tuxer Landesstraße (L6) in Richtung Finkenberg, als er plötzlich die Kontrolle verlor und über die Fahrbahnmitte geriet.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw des 62-jährigen Einheimischen. Dieser sowie zwei weitere Insassen – eine 28-jährige Deutsche und eine 42-jährige Slowenin – erlitten Verletzungen.
Nach der Erstversorgung wurden die Verletzten mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz bzw. zu einem ortsansässigen Arzt gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand massiver Schaden.
