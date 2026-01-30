Mülltransport per Bahn: 97 Prozent Ausnahmen!

Generell fordert Mair, dass die Begleitinfrastruktur entlang der Bahn evaluiert und ausgebaut wird. Aktuell gibt es nicht nur bei den Abfall-, sondern auch bei den Holz-Transporten Probleme. Das zeige etwa ein Unternehmer im vertraulichen Gespräch mit dem Abgeordneten auf. Dieser sei im Grenzgebiet zwischen Österreich und Deutschland betrieblich aktiv und bekomme dauerhafte Absagen bzw. sogar ein Verbot, die Bahn zu nutzen, weil die Infrastruktur in diesem Bereich schlicht kaputt ist.