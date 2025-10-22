Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grüne gegen ÖVP

„Bahn verbessern, anstatt Stau zu produzieren“

Tirol
22.10.2025 17:00
Das Abfallwirtschaftsgesetz regelt, wie der Müll wohin transportiert werden muss.
Das Abfallwirtschaftsgesetz regelt, wie der Müll wohin transportiert werden muss.(Bild: Birbaumer Christof)

Die Tiroler Grünen kritisieren, dass die ÖVP Mülltransporte wieder komplett per Lkw abwickeln will. Sie befürchten mehr Belastung auf der Autobahn und fordern stattdessen einen raschen Ausbau der Bahn. Ein SPÖ-Mandatar mahnt zur Verhältnismäßigkeit.

0 Kommentare

Die Forderung des Tiroler ÖVP-Nationalratsabgeordneten Klaus Mair, die Mülltransportpflicht per Bahn komplett auszusetzen, bis es genug Kapazitäten gibt, ärgert Gebi Mair, Klubobmann der Tiroler Grünen. „Was die ÖVP hier bei der Novelle zum Abfallwirtschaftsgesetz fordert, bedeutet übersetzt ganz klar: Sie wollen noch mehr Lkw-Stau auf der Autobahn.“

Zitat Icon

Wenn die Tirolerinnen und Tiroler dann noch länger im Stau stehen, wissen sie, bei wem sie sich bedanken können.

Gebi Mair, Tiroler Grüne

Wie berichtet, hatte Klaus Mair kritisiert, dass ab 2026 Abfalltransporte ab 100 km zwingend per Bahn erfolgen sollen. Schon die bisherige Transportpflicht ab 200 km sei „bürokratischer Wahnsinn“, hatte er die Initiative der früheren Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) bemängelt.

„Ansage“ an Bundesregierung erwartet
Gebi Mair hält dagegen: Er wirft dem VPler vor, „lieber die Interessen von Müllunternehmen“ zu vertreten, da ein Tiroler Betrieb bereits versucht habe, rechtlich gegen die Bahnpflicht vorzugehen. Anstatt mehr Stau zu produzieren, sollte die Regierung daran arbeiten, die Bahn rasch zu verbessern, fordert der grüne Klubobmann. Er erwarte diesbezüglich eine „klare Ansage“ von Verkehrs-LR René Zumtobel (SPÖ).

Lesen Sie auch:
Das Abfallwirtschaftsgesetz regelt, wie der Müll wohin transportiert werden muss.
Abfallwirtschaft klagt
„Unnötiges Bürokratiemonster gehört abgeschafft!“
20.10.2025

„Verhältnismäßig entscheiden“
Für die Sozialdemokraten wiederum meldet sich der Tiroler Nationalratsabgeordnete Bernhard Höfler zu Wort. Man stehe zur Verlagerungspflicht, doch dafür brauche es die entsprechende Infrastruktur. „Wer wie die Grünen so tut, als wäre das Problem allein durch die Pflicht gelöst, ignoriert die Realität: Ohne Terminals, Kapazitäten und Planungssicherheit für ÖBB und Wirtschaft wird die Umsetzung scheitern.“

Zitat Icon

Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, um die Schiene zu stärken und bestimmte Waren von der Straße auf die Bahn zu bringen.

Bernhard Höfler, Nationalratsabgeordneter SPÖ

Ein Gesetz ohne die rechtzeitige Errichtung der notwendigen Infrastruktur bringe niemandem etwas, so Höfler. Durch die Anmeldung der Transporte würden zwischen Müllentsorgern und Transporteuren aber oft neue, dauerhafte Lösungen entstehen. Die Bundesregierung müsse verhältnismäßig entscheiden, die Wirtschaft dürfe beim Wechsel auf die Schiene nicht alleingelassen werden.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstör“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
156.119 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
135.921 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
105.761 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf