„Bahn verbessern, anstatt Stau zu produzieren“

„Ansage“ an Bundesregierung erwartet

Gebi Mair hält dagegen: Er wirft dem VPler vor, „lieber die Interessen von Müllunternehmen“ zu vertreten, da ein Tiroler Betrieb bereits versucht habe, rechtlich gegen die Bahnpflicht vorzugehen. Anstatt mehr Stau zu produzieren, sollte die Regierung daran arbeiten, die Bahn rasch zu verbessern, fordert der grüne Klubobmann. Er erwarte diesbezüglich eine „klare Ansage“ von Verkehrs-LR René Zumtobel (SPÖ).