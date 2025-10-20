„Unnötiges Bürokratiemonster gehört abgeschafft!“

„Bahn ist heute schon überfordert“

Die aktuell vorgesehene Verpflichtung, ab 1. Jänner 2026 Abfalltransporte über 100 Kilometer zwingend auf der Schiene abzuwickeln, sei schlichtweg nicht umsetzbar. Der Abgeordnete erinnerte daran, dass schon die derzeitige Regelung – Schienentransportpflicht ab 200 Kilometer – in der Praxis kaum funktioniert. „Die Bahn ist heute schon überfordert. Es braucht bereits jetzt für jeden einzelnen Transport und jede Abfallfraktion eigene Ausnahmegenehmigungen, weil die Bahn nicht in der Lage ist, den Abfall auf der Schiene zu transportieren – das ist bürokratischer Wahnsinn“, sagt Mair.