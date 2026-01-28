Jannik Sinner follows Novak Djokovic into the semifinals

Sinner is now in his sixth consecutive Grand Slam semifinal and is undefeated in Melbourne in 19 matches. Now the tough test against Djokovic awaits. "You get up in the morning and train for moments like this," said Sinner. "I know I have to play my best tennis against Novak." The 38-year-old Djokovic is also in a major semifinal for the fifth time in a row.