Victory against Ben Shelton
Jannik Sinner follows Novak Djokovic into the semifinals
Jannik Sinner advanced to the semifinals of the Australian Open on Wednesday. The South Tyrolean defeated American Ben Shelton 6-3, 6-4, 6-4. On Friday, the defending champion will now face Serbian Novak Djokovic.
In each of the three sets, Sinner needed just one break to seal the deal. It was the Italian's ninth consecutive victory over the American. Shelton had only prevailed in their first meeting in October 2023 at the ATP 1000 tournament in Shanghai.
Sinner is now in his sixth consecutive Grand Slam semifinal and is undefeated in Melbourne in 19 matches. Now the tough test against Djokovic awaits. "You get up in the morning and train for moments like this," said Sinner. "I know I have to play my best tennis against Novak." The 38-year-old Djokovic is also in a major semifinal for the fifth time in a row.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.