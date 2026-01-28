Hackschnitzel in Flammen: Nachbarin schlug Alarm

Einer Nachbarin und dem Löschangriff der Feuerwehren ist es zu verdanken, dass bei einem Brand in einem Hackschnitzellager in Bad Gams (Bezirk Deutschlandsberg) in der Steiermark Mittwochfrüh die Flammen nicht auch noch auf zwei angrenzende Wohnhäuser übergriffen.
Gegen 5.30 Uhr bemerkte eine Nachbarin das Feuer in dem Hackschnitzellager und weckte die Besitzerin. Die Feuerwehren Bad Gams, Wildbach, Stainz, Schamberg, Frauental und die Betriebsfeuerwehr Magna rückten mit 60 Kräften und 13 Fahrzeugen aus und konnten den Brand löschen.
Übergreifen wurde noch rechtzeitig verhindert
Durch den umfassenden Löschangriff konnte ein Übergreifen der Flammen auf zwei angrenzende Wohnhäuser erfolgreich verhindert werden. Kurz vor 8 Uhr konnte der Einsatzleiter „Brand aus“ geben.
Laut ersten Schätzungen dürfte bei dem Feuer ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Brand durch einen technischen Defekt an der Förderschnecke der Hackschnitzelanlage ausgelöst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.