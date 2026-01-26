Arbeiter bei Sturz von Leiter schwer verletzt

Wien lud schottisches Dorf auf Luxus-Urlaub ein
Bei einem Arbeitsunfall im Tiroler Unterland wurde am Montag ein 43-jähriger Arbeiter schwer verletzt. Der Mann war in Wörgl von einer Leiter gestürzt.
Zu dem Unfall kam es kurz nach 14 Uhr in einem Firmengebäude in Wörgl (Tiroler Bezirk Kufstein). Dort war der 43-jährige Slowake gerade mit Arbeiten an der Decke beschäftigt, weshalb er auf einer Leiter stand. Als er sich so weiterbewegen wollte, geriet er mit der Leiter in ein Loch. Die Leiter kippte und der Arbeiter stürzte zu Boden.
Bei dem Unfall wurde der 43-Jährige schwer verletzt. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus nach Kufstein.
