Arbeiter bei Sturz von Leiter schwer verletzt

Zu dem Unfall kam es kurz nach 14 Uhr in einem Firmengebäude in Wörgl (Tiroler Bezirk Kufstein). Dort war der 43-jährige Slowake gerade mit Arbeiten an der Decke beschäftigt, weshalb er auf einer Leiter stand. Als er sich so weiterbewegen wollte, geriet er mit der Leiter in ein Loch. Die Leiter kippte und der Arbeiter stürzte zu Boden.