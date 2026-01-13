Hunderte Handys geordert und weiterverkauft

Die in Privatkonkurs befindliche Zweitangeklagte bekennt sich teilweise schuldig. Sie sei ja nicht immer dabei gewesen, erklärt sie der Richterin. „Ich habe nur 20 bis 30 Bestellungen selbst erledigt.“ Sie spricht von Druck, häufigem Streit und davon, dass das Geld nie bei ihr geblieben sei. In ihrem letzten Wort bittet sie um ein mildes Urteil: Sie habe wieder Struktur, bald auch wieder eine Vollzeitbeschäftigung.