Vor dem Hochaltar ruht die Urahnin der Queen

Die Kerzen flackern, Weihrauch liegt in der Luft! Abt Pius hat die Ahnenlinie mithilfe von Historikern bis ins letzte Familienglied verfolgt, bis er aus dem Nebel der Geschichte im Buckingham Palace ankam. Jetzt besuchten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und die britische Botschafterin Lindsay Skoll das fast 800 Jahre alte Zisterzienserstift. Im Mittelpunkt stand das Grab jener Frau, deren Nachkommen sowohl das Haus Habsburg als auch das heutige britische Königshaus prägen.