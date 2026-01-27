Vorteilswelt
Stift Lilienfeld (NÖ)

Vor dem Hochaltar ruht die Urahnin der Queen

Niederösterreich
27.01.2026 15:00
Der Sarkophag mit den sterblichen Überresten von h Cimburgis von Masowien.
(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Mark Perry und Lukas Lusetzky

Die Zisterzienserabtei in der Stadtgemeinde Lilienfeld birgt die sterblichen Überreste einer besonderen Adeligen – ihre Linie führt über die Habsburger bis zu den Windsors! 

Wer unsere Abtei betritt, wagt Schritte mitten in europäischer Geschichte – und ahnt kaum, dass hier auch eine direkte Verbindung zum britischen Königshaus liegt. Vor dem Hochaltar der Stiftskirche ist nämlich Cimburgis von Masowien begraben, eine Urahnin von Königin Elisabeth II. und König Charles III“, schildert Abt Pius Maurer mit gebotener Ehrfurcht ob dieses einzigartigen kulturellen Schatzes!

Abt Maurer, Botschafterin Skoll, Landeshauptfrau Mikl-Leitner und Bürgermeister Aichberger vor dem Hochaltar.
(Bild: Attila Molnar)

 Die Kerzen flackern, Weihrauch liegt in der Luft! Abt Pius hat die Ahnenlinie mithilfe von Historikern bis ins letzte Familienglied verfolgt, bis er aus dem Nebel der Geschichte im Buckingham Palace ankam. Jetzt besuchten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und die britische Botschafterin Lindsay Skoll das fast 800 Jahre alte Zisterzienserstift. Im Mittelpunkt stand das Grab jener Frau, deren Nachkommen sowohl das Haus Habsburg als auch das heutige britische Königshaus prägen.

Das Stift Lilienfeld beherbergt zahlreiche spirituelle,kulturelle und historische Schätze.
(Bild: Attila Molnar)

„Niederösterreich und Großbritannien sind aufs Engste verbunden“, betonte Mikl-Leitner. Das Stift Lilienfeld sei ein eindrucksvoller Zeuge dieser gemeinsamen europäischen Geschichte und stehe zugleich für Verantwortung, dieses Erbe für kommende Generationen zu bewahren.

Sichtlich bewegt zeigte sich Botschafterin Lindsay Skoll. „Hier zu stehen, vor dem Grab einer Frau, von der so viele europäische Dynastien ausgehen, ist für mich ein emotionaler Moment“, flüsterte die Vertreterin seiner Majestät King Charles in Österreich! Cimburgis von Masowien verdiene großen Respekt: „Ihr Vermächtnis verbindet unsere Länder auf ganz berührende Weise bis heute.“

Das kulturelle Erbe Lilienfelds
Auch Bürgermeister Manuel Aichberger unterstrich die Bedeutung des Ortes: „Lilienfeld ist stolz auf sein kulturelles Erbe. Die enge Verbindung zwischen Stadt und Stift zeigt, wie lebendig Geschichte hier gelebt wird. Die Verbindung zum britischen Königshaus macht deutlich, dass Lilienfeld eine europäische Dimension hat.“

Tod während einer Wallfahrt
Cimburgis von Masowien war die Ehefrau von Ernst dem Eisernen und Mutter von Kaiser Friedrich III., des ersten römisch-deutschen Kaisers aus dem Haus Habsburg. Über ihre Tochter Margarete, Kurfürstin von Sachsen, führt die dynastische Linie bis zum Haus Sachsen-Coburg-Gotha und damit zum heutigen britischen Königshaus. Cimburgis starb 1429 während einer Wallfahrt nach Mariazell und wurde im Presbyterium der Stiftskirche beigesetzt.

„Rest in Peace, Ruhe in Frieden“, erklang es aus dem Munde von her excellency Skoll und der Landeschefin.

