Fisser siegten im Kampf mit den Naturgewalten

Mit dem Start des Zuges beginnt zugleich das lebhafte Spiel der Figuren: Bärentreiber, Jäger, Schallner, Mohrelen – alle packen an, während der Bajatzl mit seinen Darbietungen auf den Hausdächern die Kinnlade der Masse öffnet. Kampf der Gegensätze – der „Schwoaftuifl“ und die Hexen versuchen das Vorankommen des Bloches zu verhindern.

Versteigerung für guten Zweck

Als dies zu gelingen scheint, wird der Trupp verstärkt: Der Bär und der „Miasmann“ werden eingefangen und vor die Deichsel gespannt. Möge der Winter an diesem Tag gesiegt haben. Letztendlich wird er Verlierer sein, weil der Bloch am „Fonnesplatz“ angekommen ist, wo er traditionell wieder für einen guten Zweck versteigert wurde.