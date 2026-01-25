Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Großes Blochziehen

Fisser siegten im Kampf mit den Naturgewalten

Tirol
25.01.2026 19:00
Wenn 60 Männer sechs Tonnen in Gang setzen, dann bebt die Erde.
Wenn 60 Männer sechs Tonnen in Gang setzen, dann bebt die Erde.(Bild: Hubert Daum)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Der Winter zeigte den Fisser Fasnachtlern am Sonntag im Schneegestöber ordentlich die Zähne, doch die wackeren Blochzieher zogen ihr Ding durch. Am Ende triumphierten der Frühling und das Gute.

0 Kommentare

Es war ein mystisches Spektakel mit Tiefgang: Tausende Fasnachtsfans säumten die engen Gassen in Fiss, um den uralten Brauch des Blochziehens mitzuerleben. 12.30 Uhr, die Kirchenglocken erklingen, endlich hat das geduldige Warten ein Ende. Die ersten „Juchzger“ der Hexen und endlich die Klänge der „Schallner“ – das erste Auftreten der Gegensätze Gut und Böse.

Trotz Schneegestöbers ließen Tausende Besucher am zentralen Platz die Fasnacht hochleben.
Trotz Schneegestöbers ließen Tausende Besucher am zentralen Platz die Fasnacht hochleben.(Bild: Hubert Daum)

Und den zweiten Sinn des Fisser Blochziehens, das längst zum Kulturerbe der Unesco zählt, der Kampf gegen den Winter, konnte man im aktuellen Schneegestöber besser nicht in Szene setzen. Alle Kräfte brachen vereint auf, um den Boden für die kommende Saat aufzubrechen.

Der Bajatzl begeisterte mit allerhand Schabernack und bewies Schwindelfreiheit.
Der Bajatzl begeisterte mit allerhand Schabernack und bewies Schwindelfreiheit.(Bild: Hubert Daum)

Bloch brachte 26.600 Euro für einen guten Zweck
Diesen Akt der Fruchtbarkeit sollte symbolisch der Bloch, eine 30 Meter lange und sechs Tonnen schwere Zirbe, erledigen. Der Fuhrmann – heuer Leitfigur – weist den rund 60 „Ziehern“ die Positionen zu.

Es sind nicht nur die Hauptfiguren, die das Blochziehen ausmachen, sondern auch die anmutigen ...
Es sind nicht nur die Hauptfiguren, die das Blochziehen ausmachen, sondern auch die anmutigen „Paarle“ und Gruppen.(Bild: Hubert Daum)

Mit dem Start des Zuges beginnt zugleich das lebhafte Spiel der Figuren: Bärentreiber, Jäger, Schallner, Mohrelen – alle packen an, während der Bajatzl mit seinen Darbietungen auf den Hausdächern die Kinnlade der Masse öffnet. Kampf der Gegensätze – der „Schwoaftuifl“ und die Hexen versuchen das Vorankommen des Bloches zu verhindern.

Versteigerung für guten Zweck
Als dies zu gelingen scheint, wird der Trupp verstärkt: Der Bär und der „Miasmann“ werden eingefangen und vor die Deichsel gespannt. Möge der Winter an diesem Tag gesiegt haben. Letztendlich wird er Verlierer sein, weil der Bloch am „Fonnesplatz“ angekommen ist, wo er traditionell wieder für einen guten Zweck versteigert wurde.

Die Hexen verkörpern das Böse und den Winter und wollen das Vorankommen des Blochs verhindern.
Die Hexen verkörpern das Böse und den Winter und wollen das Vorankommen des Blochs verhindern.(Bild: Hubert Daum)

„Speckkaiser“ Karl Handl ließ sich die Zirbe 26.600 Euro kosten. Am kommenden Sonntag steht bereits das nächste Großereignis an – das Schellerlaufen in Nassereith.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
242.176 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
209.507 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
140.792 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf