Mehr Psychologen für die Kinder und Jugendlichen

Ein US-Präsident, der den Nato-Verbündeten mit einem Krieg droht, wenn er Grönland nicht bekommt, die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, die Klimakrise, die Corona-Pandemie und, und, und – all das geht weder an den Erwachsenen noch an den Kindern und Jugendlichen spurlos vorüber. In Zahlen zeigt sich das beispielsweise bei der Bilanz des Landes hinsichtlich der psychologischen Betreuung in den landesweiten Schulen.