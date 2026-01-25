Zu nahe bei Wohnsiedlung: Wolf von Jägern erlegt

Am vergangenen Mittwoch hatte die schwarz-rote Tiroler Landesregierung eine Abschussverordnung für einen „Risikowolf“ im Bezirk Landeck erlassen. Diese sei in der Nacht auf Sonntag von der Jägerschaft erfüllt worden, hieß es vonseiten des Landes.
In den Gemeindegebieten von Fließ und Fiss waren in den vergangenen Tagen jeweils im Nahbereich zu einem Wohngebiet zwei Wölfe mittels Sichtungsmeldungen sowie Foto und Video nachgewiesen worden.
„Scheu vor Menschen verloren“
Die wiederholten Nachweise in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsraum hätten laut Land gezeigt, dass die Wölfe ihre Scheu vor Menschen verloren hatten – „was eine zunehmende Gefahr für die Sicherheit darstellte.“
LHStv. Josef Geisler (ÖVP)
Bild: Christof Birbaumer
Dementsprechend sei von der Tiroler Landesregierung gemäß den gesetzlichen Vorgaben am Mittwoch eine Abschussverordnung für einen Risikowolf im Bezirk erlassen worden, die nun von Jägern erfüllt wurde.
„Wiederholte Nachweise in unmittelbarer Siedlungsnähe haben deutlich gemacht, dass Handlungsbedarf besteht“, wurde LHStv. Josef Geisler (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung des Landes zitiert.
