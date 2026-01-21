Erneut wurde ein Wolf zum Abschuss freigegeben

Das Land Tirol hat am Mittwoch eine Abschussverordnung für einen Risikowolf im Bezirk Landeck erlassen. Zwei Raubtiere wurden zuletzt wiederholt in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsraum nachgewiesen.
In den vergangenen Tagen seien in den Gemeinden Fließ und Fiss durch Sichtungsmeldungen und Bildmaterial zwei Wölfe im Nahbereich zu einem Wohngebiet nachgewiesen worden, heißt es seitens der Landes. Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat daher am Mittwoch eine Abschussverordnung für einen „Risikowolf“ im Bezirk Landeck erlassen. Die Verordnung gilt für die Dauer von acht Wochen.
Sicherheit zunehmend in Gefahr
Die betroffene Jägerschaft sei bereits informiert worden. „Die wiederholten Nachweise von Wölfen in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsraum zeigen, dass diese ihre Scheu vor Menschen verloren haben, was eine zunehmende Gefahr für die Sicherheit darstellt“, argumentierte Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP).
