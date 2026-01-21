Erneut wurde ein Wolf zum Abschuss freigegeben

In den vergangenen Tagen seien in den Gemeinden Fließ und Fiss durch Sichtungsmeldungen und Bildmaterial zwei Wölfe im Nahbereich zu einem Wohngebiet nachgewiesen worden, heißt es seitens der Landes. Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat daher am Mittwoch eine Abschussverordnung für einen „Risikowolf“ im Bezirk Landeck erlassen. Die Verordnung gilt für die Dauer von acht Wochen.