Traktor stürzte ab und verletzte Landwirt schwer

Beim Hochkoglberg im Bezirk Scheibbs (Niederösterreich) kam es am Samstag zu einem schweren Unfall. Ein Traktor stürzte ab, der Landwirt wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt.
Am Samstagnachmittag kam es bei Hochkoglberg, Bezirk Scheibbs, zu einem folgenschweren Unfall. Ein Landwirt war mit Arbeiten mit seinem Traktor beschäftigt, als dieser aus derzeit ungeklärter Ursache abstürzte.
Aus Fahrzeug geschleudert
Beim Absturz wurde der Mann vermutlich aus dem Fahrzeug geschleudert und dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst des Roten Kreuzes Steinakirchen sowie der Notarzt des Roten Kreuzes Scheibbs versorgten den Schwerverletzten vor Ort. Anschließend wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum transportiert.
Die alarmierte Feuerwehr sicherte den verunfallten Traktor und führte im Anschluss die Fahrzeugbergung durch. Die Ursache des Unfalls ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.
