Mehrere Knochenbrüche

77-jähriger Fußgänger in Graz von Auto erfasst

Steiermark
25.01.2026 11:49
(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In der steirischen Landeshauptstadt kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pensionist schwer verletzt wurde.

0 Kommentare

Ein Straßenseitenwechsel führte für einen 77-jährigen Grazer am Samstag ins Krankenhaus. Der Pensionist wollte auf dem Eggenberger Gürtel die Fahrbahn von Ost nach West überqueren. Dabei kam es zum folgenschweren Zusammenstoß mit einem Auto, gelenkt von einem in Graz lebenden Russen. Der 52-Jährige war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Norden unterwegs.

Der Fußgänger prallte durch die Kollision gegen die Windschutzscheibe des Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, unter anderem erlitt er mehrere Knochenbrüche. Der 77-Jährige wurde ins UKH Graz gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Alkotests bei beiden Unfallbeteiligten verliefen negativ. Wie es genau zu dem Vorfall kam, ermittelt die Polizei noch.

