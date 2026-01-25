77-jähriger Fußgänger in Graz von Auto erfasst

Der Fußgänger prallte durch die Kollision gegen die Windschutzscheibe des Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, unter anderem erlitt er mehrere Knochenbrüche. Der 77-Jährige wurde ins UKH Graz gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Alkotests bei beiden Unfallbeteiligten verliefen negativ. Wie es genau zu dem Vorfall kam, ermittelt die Polizei noch.