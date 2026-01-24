Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Doppelhaushälfte

Feueralarm zum Frühstück: Dachstuhl in Flammen!

Tirol
24.01.2026 14:37
Die Feuerwehr bekämpfte den Brand.
Die Feuerwehr bekämpfte den Brand.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Feuerwehreinsatz Samstagfrüh im Tiroler Kufstein: In einer leer stehenden Doppelhaushälfte kam es zu einem Dachstuhlbrand. Die Nachbarn wurden in Sicherheit gebracht – verletzt wurde niemand. Das Feuer könnte durch Renovierungsarbeiten ausgelöst worden sein. Ermittlungen laufen.

0 Kommentare

Kurz vor 7 Uhr wurde der Dachstuhlbrand in der Kufsteiner Schubertstraße gemeldet. Die eintreffenden Einsatzkräfte brachten zunächst die Bewohner der angrenzenden, bewohnten Haushälfte in Sicherheit und begannen dann sofort mit der Brandbekämpfung.

Derzeit offenbar Umbauarbeiten
„Im Zuge der ersten Erhebungen gaben die Nachbarn an, dass die betroffene Haushälfte erst kürzlich erworben worden sei und dort derzeit Umbauarbeiten stattfinden würden. Der Vater der Eigentümerin konnte verständigt werden“, berichtete die Polizei.

Die Feuerwehr war rasch zur Stelle.
Die Feuerwehr war rasch zur Stelle.(Bild: ZOOM Tirol)

Feuerwehr verhinderte Schlimmeres
Der Brand konnte von der Feuerwehr Kufstein rasch unter Kontrolle gebracht werden. Durch das rasche Einschreiten wurde ein Übergreifen des Feuers auf die zweite Doppelhaushälfte verhindert.

Lesen Sie auch:
Das Feuer war weithin sichtbar.
Holzstapel in Flammen
Feuer neben Bauernhof löst nächtlichen Einsatz aus
24.01.2026
Ermittlungen schwierig
Ferienhütte brannte ab: Grund wird Rätsel bleiben
23.01.2026

Ermittlungen zur Brandursache
Die Erhebungen zur genauen Brandursache sind derzeit noch im Gange. Personen seien nicht verletzt worden, hieß es. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Schaden sei aber massiv.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
145.366 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
97.329 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
90.654 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf