Feueralarm zum Frühstück: Dachstuhl in Flammen!

Feuerwehreinsatz Samstagfrüh im Tiroler Kufstein: In einer leer stehenden Doppelhaushälfte kam es zu einem Dachstuhlbrand. Die Nachbarn wurden in Sicherheit gebracht – verletzt wurde niemand. Das Feuer könnte durch Renovierungsarbeiten ausgelöst worden sein. Ermittlungen laufen.
Kurz vor 7 Uhr wurde der Dachstuhlbrand in der Kufsteiner Schubertstraße gemeldet. Die eintreffenden Einsatzkräfte brachten zunächst die Bewohner der angrenzenden, bewohnten Haushälfte in Sicherheit und begannen dann sofort mit der Brandbekämpfung.
Derzeit offenbar Umbauarbeiten
„Im Zuge der ersten Erhebungen gaben die Nachbarn an, dass die betroffene Haushälfte erst kürzlich erworben worden sei und dort derzeit Umbauarbeiten stattfinden würden. Der Vater der Eigentümerin konnte verständigt werden“, berichtete die Polizei.
Feuerwehr verhinderte Schlimmeres
Der Brand konnte von der Feuerwehr Kufstein rasch unter Kontrolle gebracht werden. Durch das rasche Einschreiten wurde ein Übergreifen des Feuers auf die zweite Doppelhaushälfte verhindert.
Ermittlungen zur Brandursache
Die Erhebungen zur genauen Brandursache sind derzeit noch im Gange. Personen seien nicht verletzt worden, hieß es. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Schaden sei aber massiv.
