Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ermittlungen schwierig

Ferienhütte brannte ab: Grund wird Rätsel bleiben

Tirol
23.01.2026 20:15
Die Ferienhütte brannte vollkommen nieder.
Die Ferienhütte brannte vollkommen nieder.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Im Tiroler Zillertal brannte am Mittwochabend eine Ferienhütte vollkommen nieder. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache konnte laut Polizei nicht mehr festgestellt werden. Ein Feuerteufel war wohl nicht am Werk.

0 Kommentare

Ausgebrochen ist der Brand am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr in Hart im Zillertal. Ein 84-jähriger Urlauber aus dem Landkreis München befand sich zu diesem Zeitpunkt laut Polizei in der Stube. Der Alarm eines Brandmelders veranlasste ihn dazu, nach dem Rechten zu sehen.

+2
Fotos

Bewohner rettete sich ins Freie
„Bereits im Gang nahm der Mann eine starke Rauchentwicklung wahr, die ihren Ursprung im Badezimmer zu haben schien“, berichtet die Polizei. Als er die Tür zum Bad öffnete, schlugen ihm Flammen entgegen. Wie die Ermittler schildern, wollte der 84-Jährige das Feuer noch mit einem Gartenschlauch löschen, das misslang jedoch. Also rettete sich der Bayer ins Freie.

110 Florianijünger waren gefordert
Als die rund 110 Einsatzkräfte der Feuerwehren Uderns, Hart, Schlitters, Bruck und Fügen eintrafen, stand die Holzhütte bereits in Vollbrand. Die Florianijünger waren ordentlich gefordert, denn die Hütte trohnte rund 150 Meter unterhalb einer Gemeindestraße: „Wir konnten mit den Fahrzeugen nicht direkt hinfahren und mussten alles hintragen“, schilderte der Feuerwehr-Kommandant. Das Holzhaus brannte aber vollkommen nieder.

Lesen Sie auch:
Junior-Chef Karl Lauterbacher vor dem ramponierten Gebäude 
Krone Plus Logo
Sägerwerk und Bäckerei
Feuer im Familienbetrieb: „Herz schmerzt extrem!“
23.01.2026
Feuerwehren gefordert
Hütte in Vollbrand: Senior (84) konnte sich retten
22.01.2026

Keine Hinweise auf Brandstiftung
Aufgrund der notwendigen Verlegung der Brandruine durch einen Bagger während der Löscharbeiten wurde die Brandursachenermittlung wesentlich erschwert, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Deshalb konnte die Brandursache nicht zweifelsfrei erhoben werden. „Es ergaben sich jedoch keine Hinweise auf eine Brandstiftung“, so die Exekutive.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ZillertalHart
Polizei
RätselFeuerteufel
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
112.801 mal gelesen
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.
Ski Alpin
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
91.407 mal gelesen
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
89.862 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf