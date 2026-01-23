Ferienhütte brannte ab: Grund wird Rätsel bleiben

Im Tiroler Zillertal brannte am Mittwochabend eine Ferienhütte vollkommen nieder. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache konnte laut Polizei nicht mehr festgestellt werden. Ein Feuerteufel war wohl nicht am Werk.
Ausgebrochen ist der Brand am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr in Hart im Zillertal. Ein 84-jähriger Urlauber aus dem Landkreis München befand sich zu diesem Zeitpunkt laut Polizei in der Stube. Der Alarm eines Brandmelders veranlasste ihn dazu, nach dem Rechten zu sehen.
Bewohner rettete sich ins Freie
„Bereits im Gang nahm der Mann eine starke Rauchentwicklung wahr, die ihren Ursprung im Badezimmer zu haben schien“, berichtet die Polizei. Als er die Tür zum Bad öffnete, schlugen ihm Flammen entgegen. Wie die Ermittler schildern, wollte der 84-Jährige das Feuer noch mit einem Gartenschlauch löschen, das misslang jedoch. Also rettete sich der Bayer ins Freie.
110 Florianijünger waren gefordert
Als die rund 110 Einsatzkräfte der Feuerwehren Uderns, Hart, Schlitters, Bruck und Fügen eintrafen, stand die Holzhütte bereits in Vollbrand. Die Florianijünger waren ordentlich gefordert, denn die Hütte trohnte rund 150 Meter unterhalb einer Gemeindestraße: „Wir konnten mit den Fahrzeugen nicht direkt hinfahren und mussten alles hintragen“, schilderte der Feuerwehr-Kommandant. Das Holzhaus brannte aber vollkommen nieder.
Keine Hinweise auf Brandstiftung
Aufgrund der notwendigen Verlegung der Brandruine durch einen Bagger während der Löscharbeiten wurde die Brandursachenermittlung wesentlich erschwert, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Deshalb konnte die Brandursache nicht zweifelsfrei erhoben werden. „Es ergaben sich jedoch keine Hinweise auf eine Brandstiftung“, so die Exekutive.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.