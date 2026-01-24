Pflege-Krise: SPÖ-Chef wirft FPÖ Wortbruch vor

Besonders hart geht Lercher mit der Landeshauptmann-Partei ins Gericht: „Vor der Wahl haben die Freiheitlichen noch große Reden geschwungen. Da sprach man von einer Aufwertung der pflegenden Angehörigen und dass man sich am Burgenland orientieren wolle“, erinnert sich der einstige Rebell. „Heute ist davon nichts mehr zu hören. Im Gegenteil: Wie bei der Gesundheitsversorgung wird auch aus den großen Kunasek-Ansagen im Pflegebereich ein eiskalter Abbau.“