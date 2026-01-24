Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Scharfe Kritik

Pflege-Krise: SPÖ-Chef wirft FPÖ Wortbruch vor

Steiermark
24.01.2026 08:43
Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher.
Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

In der Steiermark spitzt sich die Diskussion über die Pflege-Misere im Land immer mehr zu. Jetzt wirft die SPÖ den Freiheitlichen Wortbruch vor, die FPÖ wolle plötzlich von ihren Wahlversprechen nichts mehr wissen.

0 Kommentare

Dass FPÖ und ÖVP offen mit dem Gedanken spielen, den Pflegepersonalschlüssel in der Steiermark herabzusetzen, sorgte schon bei der letzten Landtagssitzung für heftige Debatten. Neben der KPÖ kritisiert vor allem die SPÖ diese Pläne scharf. Für Parteichef Max Lercher ist der „Gipfel der Empathielosigkeit“ erreicht. „Das ist eine Kampfansage an alle Familien, die täglich für die Pflege ihrer Liebsten kämpfen.“

Lesen Sie auch:
Schon jetzt ist die Situation in der Pflege angespannt.
Kritiker empört
Steiermark: Pflegeschlüssel könnte gesenkt werden
15.01.2026

Besonders hart geht Lercher mit der Landeshauptmann-Partei ins Gericht: „Vor der Wahl haben die Freiheitlichen noch große Reden geschwungen. Da sprach man von einer Aufwertung der pflegenden Angehörigen und dass man sich am Burgenland orientieren wolle“, erinnert sich der einstige Rebell. „Heute ist davon nichts mehr zu hören. Im Gegenteil: Wie bei der Gesundheitsversorgung wird auch aus den großen Kunasek-Ansagen im Pflegebereich ein eiskalter Abbau.“

SPÖ bringt FPÖ-Anträge ein
Die Sozialisten wollen jetzt im Landtag einige alte FPÖ-Anträge zur Pflege 1:1 einbringen. „Dann kann Mario Kunasek Farbe bekennen und die Regierungsparteien können beweisen, ob ihnen Lösungen für den Pflegebereich wirklich wichtig sind.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
93.136 mal gelesen
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
90.317 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
88.694 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf