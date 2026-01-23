Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Skandal-Finale

Afrikameister klagt an: „Wir wurden vergiftet!“

Fußball International
23.01.2026 20:45
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Gab es einen Anschlag auf den neuen Afrikameister? Der in Köln geborene Senegal-Kicker Ismail Jakobs hat nun schwere Vergiftungs-Vorwürfe gemacht.

0 Kommentare

„Es war nicht irgendwie eine normale Lebensmittelvergiftung. Es sind drei Spieler zusammengebrochen. Das war schon sehr, sehr gruselig“, so Jakobs im Interview mit „Sportdigital“. „Ich will keinen beschuldigen, aber das war definitiv kein Zufall. Ich kann es nicht genau sagen, aber meine persönliche Vermutung ist, dass drei Spieler von uns vergiftet worden sind.“

(Bild: AFP/GABRIEL BOUYS)

„Sie konnten die Zunge nicht mehr reinstecken“
Krepin Diatta, der im Finale gegen Gastgeber Marokko eigentlich in Senegals Startelf stehen sollte und Ousseynou Niang waren schon vor dem Spiel aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen. In der Pause war dann Pape Matar Sarr, laut Jakobs, sogar zusammengebrochen. Alle drei Spieler hätten die Nacht über im Krankenhaus verbringen müssen.

Jakobs: „Alle drei konnten die Zunge nicht mehr reinstecken, haben geschwitzt und sind zusammengebrochen. Diatta konnte seinen Kopf nicht mehr gerade halten. Zudem haben sie sich übergeben. 

Lesen Sie auch:
Edouard Mendys Handtuch löste großen Wirbel aus.
Unsportliche Szenen
Kurioser Handtuch-Eklat im Finale des Afrika-Cups
19.01.2026
Skandalöses Finale
Coach schimpft: „Spiel war beschämend für Afrika“
19.01.2026
Es drohte der Abbruch
Senegal gewinnt Skandal-Finale nach Elfer-Drama
18.01.2026

Nur ein böser Verdacht, oder steckt tatsächlich mehr dahinter. Fest steht: Das Finale des Afrka-Cups ging als Skandal-Spiel in die Geschichte ein.  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
112.801 mal gelesen
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.
Ski Alpin
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
91.407 mal gelesen
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.
Außenpolitik
Trump will ohne Gewalt zu „einem Brocken Eis“
89.862 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump will Grönland ohne Gewalt übernehmen.
Mehr Fußball International
Hier im Liveticker
LIVE: Derby! So steht es bei St. Pauli gegen HSV
Bei Skandal-Finale
Afrikameister klagt an: „Wir wurden vergiftet!“
Rückkehr nach England
Berühmteste Fußballerin der Welt hat neuen Klub
Krone Plus Logo
Austrias Abu Barry
„Die Sirenen haben mich aus dem Schlaf gerissen“
Historischer Deal
Tochter von Legende wird bestbezahlte Fußballerin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf