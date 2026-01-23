Afrikameister klagt an: „Wir wurden vergiftet!“

Gab es einen Anschlag auf den neuen Afrikameister? Der in Köln geborene Senegal-Kicker Ismail Jakobs hat nun schwere Vergiftungs-Vorwürfe gemacht.
„Es war nicht irgendwie eine normale Lebensmittelvergiftung. Es sind drei Spieler zusammengebrochen. Das war schon sehr, sehr gruselig“, so Jakobs im Interview mit „Sportdigital“. „Ich will keinen beschuldigen, aber das war definitiv kein Zufall. Ich kann es nicht genau sagen, aber meine persönliche Vermutung ist, dass drei Spieler von uns vergiftet worden sind.“
„Sie konnten die Zunge nicht mehr reinstecken“
Krepin Diatta, der im Finale gegen Gastgeber Marokko eigentlich in Senegals Startelf stehen sollte und Ousseynou Niang waren schon vor dem Spiel aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen. In der Pause war dann Pape Matar Sarr, laut Jakobs, sogar zusammengebrochen. Alle drei Spieler hätten die Nacht über im Krankenhaus verbringen müssen.
Jakobs: „Alle drei konnten die Zunge nicht mehr reinstecken, haben geschwitzt und sind zusammengebrochen. Diatta konnte seinen Kopf nicht mehr gerade halten. Zudem haben sie sich übergeben.
Nur ein böser Verdacht, oder steckt tatsächlich mehr dahinter. Fest steht: Das Finale des Afrka-Cups ging als Skandal-Spiel in die Geschichte ein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.