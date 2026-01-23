Afrikameister klagt an: „Wir wurden vergiftet!“

„Es war nicht irgendwie eine normale Lebensmittelvergiftung. Es sind drei Spieler zusammengebrochen. Das war schon sehr, sehr gruselig“, so Jakobs im Interview mit „Sportdigital“. „Ich will keinen beschuldigen, aber das war definitiv kein Zufall. Ich kann es nicht genau sagen, aber meine persönliche Vermutung ist, dass drei Spieler von uns vergiftet worden sind.“