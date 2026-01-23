Pkw-Lenker (36) bei Crash mit Omnibus verletzt

Unfall trotz Vollbremsungen

Sowohl der Pkw-Lenker als auch der 61-jährige Busfahrer hatten zuvor noch vergeblich Vollbremsungen eingeleitet. Bei diesem Unfall erlitt der Pkw-Lenker erhebliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht. Der Busfahrer sowie die im Fahrzeug befindlichen Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon.