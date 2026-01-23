Vorteilswelt
Schock für Fahrgäste

Pkw-Lenker (36) bei Crash mit Omnibus verletzt

Tirol
23.01.2026 19:45
Der Busfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt (Symbolfoto).
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Freitag in Stans in Tirol! Ein Pkw-Lenker (36) kam aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen Bus. Der 61-jährige Busfahrer sowie seine Fahrgäste blieben unverletzt, der Autofahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

0 Kommentare

Ein 36-jähriger Türke war Freitagfrüh gegen 8.50 Uhr auf der Unterinntalstraße im Gemeindegebiet von Stans in Richtung Jenbach unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Omnibus.

Unfall trotz Vollbremsungen
Sowohl der Pkw-Lenker als auch der 61-jährige Busfahrer hatten zuvor noch vergeblich Vollbremsungen eingeleitet. Bei diesem Unfall erlitt der Pkw-Lenker erhebliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht. Der Busfahrer sowie die im Fahrzeug befindlichen Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon.

„Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme für die Dauer von rund eineinhalb Stunden gesperrt und es kam zu wechselseitigen Anhaltungen“, heißt es seitens der Polizei.

