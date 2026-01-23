Vorteilswelt
Flucht endete in Tirol

Nach Panne: Autodieb stahl Pkw und krachte in Lkw

Tirol
23.01.2026 21:15
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Was mit einem Einbruch in Deutschland begann, endete nach einem Unfall auf der Fernpassstraße in Tirol: Ein 32-jähriger Ungar wurde nach gleich zwei Autodiebstählen innerhalb von wenigen Stunden und einem fatalen Crash von der Polizei ausgeforscht und festgenommen.

Wie die Ermittlungen ergaben, brach der Verdächtige in der Nacht auf Freitag in Deutschland in eine Werkstatt ein und entwendete dort einen Pkw. Mit diesem fuhr er nach Österreich, blieb mit dem Wagen aber aufgrund einer Panne auf der Fernpassstraße im Gemeingebiet von Bichlbachl (Bezirk Reutte) liegen. Das Fahrzeug stellte er auf der Bundesstraße ab und begab sich anschließend zu Fuß in den Ort.

Mit offenstehendem Pkw davon gebraust
Dort entdeckte der 32-Jährige am Freitag gegen 8.30 Uhr einen unversperrten Pkw, in dem der Zündschlüssel steckte, und brauste mit dem zweiten gestohlenen Fahrzeug davon. Doch auf einer Kreuzung krachte er in einen Lastwagen. Trotz erheblicher Beschädigungen am Auto konnte der Ungar seine Flucht bis nach Lähn fortsetzen.

Flut an Anzeige werden folgen
In der Nähe des Abstellortes des beschädigten Pkw konnten alarmierte Polizeistreifen den 32-Jährigen dann aber kurze Zeit später anhalten. „Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige bei den zuständigen Behörden erstattet“, erklärt die Polizei. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

