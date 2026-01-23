Nach Panne: Autodieb stahl Pkw und krachte in Lkw

Wie die Ermittlungen ergaben, brach der Verdächtige in der Nacht auf Freitag in Deutschland in eine Werkstatt ein und entwendete dort einen Pkw. Mit diesem fuhr er nach Österreich, blieb mit dem Wagen aber aufgrund einer Panne auf der Fernpassstraße im Gemeingebiet von Bichlbachl (Bezirk Reutte) liegen. Das Fahrzeug stellte er auf der Bundesstraße ab und begab sich anschließend zu Fuß in den Ort.