Franz Klammer: „Ich hoffe, dass ich falsch liege“

Franz Klammer zu Gast im „Krone“-Weltcup-Haus! Der vierfache Hahnenkamm-Sieger spricht mit Michael Fally über seine Bewegungsmodalitäten in der Gamsstadt, Menschenmassen in seiner Gegenwart, seinen Schlaf, die Erinnerungen an die 70er-Jahre, seinen „50er“ und darüber, warum er hofft, dass er mit seiner Prognose die Abfahrt betreffend falsch liegt (alles im Video oben).