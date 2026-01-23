Auto geriet ins Schleudern und machte „Abflug“

Spektakulärer Unfall Freitagfrüh auf der Brennerstraße bei Innsbruck: Das Auto eines Italieners geriet ins Schleudern, krachte gegen die Böschung und überschlug sich letztlich. Das Fahrzeug kam auf der Fahrbahn am Dach liegend zum Stillstand. Der 48-Jährige hatte Glück im Unglück – er überstand den Überschlag mit leichteren Verletzungen recht glimpflich.
Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 7.30 Uhr. Der 48-jährige Italiener war laut Polizei mit seinem Pkw auf der B182 Brennerstraße von Innsbruck kommend in Richtung Süden unterwegs, als der Wagen plötzlich aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern geriet.
Auto landete am Dach
Das Fahrzeug kam daraufhin rechts von der Bundesstraße ab und krachte gegen den angrenzenden Hang, wodurch es sich überschlug und letztlich auf der Fahrbahn am Dach landete.
Lenker „nur“ leicht verletzt
„Der 48-Jährige erlitt durch den Unfall lediglich leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert“, heißt es vonseiten der Exekutive.
Neben der Rettung, Notarzt und Polizei stand auch die Feuerwehr im Einsatz. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bzw. der Fahrzeugbergung wechselweise angehalten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.