Schutzengel fuhren mit

Auto geriet ins Schleudern und machte „Abflug“

Tirol
23.01.2026 11:30
Das Auto kam am Dach liegend zum Stillstand.
Das Auto kam am Dach liegend zum Stillstand.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Spektakulärer Unfall Freitagfrüh auf der Brennerstraße bei Innsbruck: Das Auto eines Italieners geriet ins Schleudern, krachte gegen die Böschung und überschlug sich letztlich. Das Fahrzeug kam auf der Fahrbahn am Dach liegend zum Stillstand. Der 48-Jährige hatte Glück im Unglück – er überstand den Überschlag mit leichteren Verletzungen recht glimpflich.

Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 7.30 Uhr. Der 48-jährige Italiener war laut Polizei mit seinem Pkw auf der B182 Brennerstraße von Innsbruck kommend in Richtung Süden unterwegs, als der Wagen plötzlich aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern geriet.

Auto landete am Dach
Das Fahrzeug kam daraufhin rechts von der Bundesstraße ab und krachte gegen den angrenzenden Hang, wodurch es sich überschlug und letztlich auf der Fahrbahn am Dach landete.

(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck, Krone KREATIV)

Lenker „nur“ leicht verletzt
„Der 48-Jährige erlitt durch den Unfall lediglich leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert“, heißt es vonseiten der Exekutive.

Neben der Rettung, Notarzt und Polizei stand auch die Feuerwehr im Einsatz. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bzw. der Fahrzeugbergung wechselweise angehalten.

