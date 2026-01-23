Auto geriet ins Schleudern und machte „Abflug“

Spektakulärer Unfall Freitagfrüh auf der Brennerstraße bei Innsbruck: Das Auto eines Italieners geriet ins Schleudern, krachte gegen die Böschung und überschlug sich letztlich. Das Fahrzeug kam auf der Fahrbahn am Dach liegend zum Stillstand. Der 48-Jährige hatte Glück im Unglück – er überstand den Überschlag mit leichteren Verletzungen recht glimpflich.