Koch warf Messer nach schimpfender Ehefrau

„Ich wollte es wirklich in ihre Richtung werfen. Ich hab‘ mir aber nicht viel dabei gedacht. Als ich gesehen habe, was passiert ist, war ich geschockt und habe sofort um Hilfe gerufen“, schildert der 50-Jährige. „Es hat nie Gewalttätigkeiten gegeben. Vielleicht dachte er, er hat statt des Messers noch einen Knochen in der Hand“, versucht das Opfer die Tat zu erklären. Jedenfalls ist sie sich sicher: „Er wollte mich bestimmt nicht verletzen. Ich möchte, dass mein Mann endlich wieder zu mir darf, ich liebe ihn!“