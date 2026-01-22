Vorteilswelt
Feldkircher Firma

Millionenpleite in Immobilienbranche

Vorarlberg
22.01.2026 10:40
Symbolbild.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das Vorarlberger Immobilienunternehmen Kronenreal musste Konkurs anmelden. Die Firma steht mit über drei Millionen Euro in der Kreide. Als Ursache für den Konkurs gilt die schwierige Situation am Immobilienmarkt. 

Der Pleitegeier kreist über der Kronenreal GmbH mit Sitz in Feldkirch. Über das Vermögen des Unternehmens wurde das Konkursverfahren eröffnet. Der Schuldenstand beläuft sich auf 3,1 Millionen Euro. 

Als Grund für das finanzielle Debakel werden die Schwierigkeiten am Immobilienmarkt angegeben. Die Forderung ist zumindest teilweise an einer Liegenschaft sichergestellt. Eine gewinnbringende Veräußerung war aber aufgrund der derzeitigen Marktsituation und der geringen Nachfrage nicht möglich, sodass die Schuldnerin selbst den Antrag auf Eröffnung des Konkurses gestellt hat.

Über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung wird vom Masseverwalter kurzfristig zu entscheiden sein. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 2. April einbringen. Zum Masseverwalter wurde Lukas Pfefferkorn in Dornbirn bestellt.  

krone.tv

Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
