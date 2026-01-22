Millionenpleite in Immobilienbranche

Als Grund für das finanzielle Debakel werden die Schwierigkeiten am Immobilienmarkt angegeben. Die Forderung ist zumindest teilweise an einer Liegenschaft sichergestellt. Eine gewinnbringende Veräußerung war aber aufgrund der derzeitigen Marktsituation und der geringen Nachfrage nicht möglich, sodass die Schuldnerin selbst den Antrag auf Eröffnung des Konkurses gestellt hat.