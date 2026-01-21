Für Marco Schwarz ging Kindheitstraum in Erfüllung

Beim zweiten Abfahrtstraining am Mittwoch hat Marco Schwarz seine Streif-Premiere absolviert. „Das war schon immer ein Kindheitstraum, da mal runterzufahren“, strahlt der ÖSV-Star, der zuletzt Wengen erkrankt auslassen musste.
„Ich hatte sehr viel Respekt heute, ich wusste nicht, wie sich das anfühlt. Aber wenn ich die Chance hätte, würde ich jetzt raufgehen und nochmal runterfahren“, schmunzelt Schwarz im ORF-Interview.
„So nervös war ich schon lang nimmer“
Es war eine Fahrt, die ihn viel Überwindung kostete. „So nervös war ich schon lang nimmer. Man hört die ganzen Geschichten rundherum. So viel Erfahrung habe ich ja auch nicht“, schildert Schwarz und berichtet von einem „unbeschreiblichen Gefühl“.
Am Ende hatte der 30-jährige Kärntner 3,55 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Giovanni Franzoni (ITA). Doch die Zeit war Nebensache: „Für mich war es im Hinblick auf den Super-G wichtig, den Hang zu sehen, und zu wissen, wie sich der Schnee anfühlt“
Kein Start in der Abfahrt
Ein Antreten bei der Abfahrt ist kein Thema. „Ich habe keine Kilometer in der Abfahrt in der Saison. Ich muss mich langsam wieder herantasten“, begründet Schwarz seine Entscheidung. Sein Fokus gilt auf den Super-G am Freitag und dem Slalom am Sonntag.
