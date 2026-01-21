Für Marco Schwarz ging Kindheitstraum in Erfüllung

Kein Start in der Abfahrt

Ein Antreten bei der Abfahrt ist kein Thema. „Ich habe keine Kilometer in der Abfahrt in der Saison. Ich muss mich langsam wieder herantasten“, begründet Schwarz seine Entscheidung. Sein Fokus gilt auf den Super-G am Freitag und dem Slalom am Sonntag.