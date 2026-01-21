Papst Leo XIV. gewährt Macron keine Audienz

Zu beiden Themen hat Papst Leo XIV. unlängst in seiner Neujahrsansprache eine entgegengesetzte Stellung bezogen. Er sagte, dass die Kirche die Abtreibung „kategorisch“ ablehne und beklagte, „dass öffentliche Mittel für die Vernichtung von Leben verwendet werden, statt in die Unterstützung von Müttern und Familien investiert zu werden“. Die Sterbehilfe nannte er in derselben Rede „eine falsche Form des Mitgefühls“.