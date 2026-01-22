OMV-Chef warnt vor zu strengen Recycling-Regeln

Heimische Wirtschaft mit Müll „stärken“

Stern sprach sich gegen den Export von Müll aus, denn Abfall sollte seines Erachtens „ein Rohstoff sein“. Europa müsse daher aufhören, Abfall zur Wiederaufbereitung in andere Teile der Welt zu verschiffen, sondern diesen als Rohstoff in der Region halten. Dies stärke am Ende auch die heimische Wirtschaft.