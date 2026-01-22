Fliegerbombe in Langenwang erfolgreich entschärft

Gefunden wurde die Bombe gegen 10 Uhr von einem Baggerfahrer, der Arbeiten in einer Schottergrube durchgeführt hatte, sagt Markus Lamb, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Entminungsdienst wurde gerufen. Als das Areal gesichert war, nahm dieser gegen 13.30 Uhr die Arbeit auf. Nach weniger als 30 Minuten konnte Entwarnung gegeben werden.