Von Arbeiter gefunden

Fliegerbombe in Langenwang erfolgreich entschärft

Steiermark
22.01.2026 14:15
Diese Fliegerbombe wurde in Langenwang freigelegt.
Diese Fliegerbombe wurde in Langenwang freigelegt.(Bild: Polizei Langenwang)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Groß war die Aufregung am Donnerstag in Langenwang im Mürztal – bei Baggerarbeiten in einer Schottergrube wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt! Gegen 14 Uhr konnte aber bereits Entwarnung gegeben werden.

0 Kommentare

Am Vormittag wurde bei Grabungen im Ortsteil Schwöbing in Langenwang (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) eine rund 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden. Mehrere Häuser im Umkreis von rund 350 Metern wurden daraufhin evakuiert. Gegen 14 Uhr war die Bombe erfolgreich entschärft, und sämtliche Sperren wurden wieder aufgehoben.

Häuser evakuiert, Verkehrswege gesperrt
Personen, die ihre Häuser verlassen mussten, fanden im Rathaus von Langenwang Unterschlupf. Die ÖBB mussten die Südbahnstrecke zwischen Krieglach und Mürzzuschlag sperren, weshalb es zu Verspätungen kam. Der Verkehr auf der Semmering-Schnellstraße (S6) war ebenfalls für die Entschärfung vorübergehend gestoppt worden.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Häuser evakuiert
Fliegerbombe in Langenwang: Bahnverkehr gestoppt
22.01.2026

Gefunden wurde die Bombe gegen 10 Uhr von einem Baggerfahrer, der Arbeiten in einer Schottergrube durchgeführt hatte, sagt Markus Lamb, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Entminungsdienst wurde gerufen. Als das Areal gesichert war, nahm dieser gegen 13.30 Uhr die Arbeit auf. Nach weniger als 30 Minuten konnte Entwarnung gegeben werden. 

Loading
Steiermark

