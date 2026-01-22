Fliegerbombe in Langenwang erfolgreich entschärft

Groß war die Aufregung am Donnerstag in Langenwang im Mürztal – bei Baggerarbeiten in einer Schottergrube wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt! Gegen 14 Uhr konnte aber bereits Entwarnung gegeben werden.
Am Vormittag wurde bei Grabungen im Ortsteil Schwöbing in Langenwang (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) eine rund 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden. Mehrere Häuser im Umkreis von rund 350 Metern wurden daraufhin evakuiert. Gegen 14 Uhr war die Bombe erfolgreich entschärft, und sämtliche Sperren wurden wieder aufgehoben.
Häuser evakuiert, Verkehrswege gesperrt
Personen, die ihre Häuser verlassen mussten, fanden im Rathaus von Langenwang Unterschlupf. Die ÖBB mussten die Südbahnstrecke zwischen Krieglach und Mürzzuschlag sperren, weshalb es zu Verspätungen kam. Der Verkehr auf der Semmering-Schnellstraße (S6) war ebenfalls für die Entschärfung vorübergehend gestoppt worden.
Gefunden wurde die Bombe gegen 10 Uhr von einem Baggerfahrer, der Arbeiten in einer Schottergrube durchgeführt hatte, sagt Markus Lamb, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Entminungsdienst wurde gerufen. Als das Areal gesichert war, nahm dieser gegen 13.30 Uhr die Arbeit auf. Nach weniger als 30 Minuten konnte Entwarnung gegeben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.