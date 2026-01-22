Vorteilswelt
Kurz vor Auftakt

Dreist! Gold-Kandidat spaziert auf Olympia-Strecke

Ski Nordisch
22.01.2026 14:58
Einar Hedegart
Einar Hedegart(Bild: AFP/APA/NTB/Geir Olsen)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Einar Hedegart hat vor den Olympischen Spielen für Aufsehen gesorgt: Kurz vor Beginn des Wintersport-Highlights spazierte der norwegische Langläufer, der zu den Gold-Kandidaten zählt, einfach auf die Strecke im italienischen Tesero.

„Es gab nicht viele, die mich aufgehalten haben, also konnte ich einfach hineinspazieren“, verrät Hedegart dem TV-Sender NRK. Der 24-Jährige schildert, dass er in Ruhe gelassen wurde, abgesehen von ein paar Arbeitern, die an der Anlage beschäftigt waren. „Die haben mich nur komisch angesehen, also war alles in Ordnung.“

(Bild: AFP/APA/Lehtikuva/Vesa Moilanen)

Schwieriger Kurs
„Es war gut, einen Eindruck von der Strecke zu bekommen, da ich noch nie dort war. Es ist ein schwieriger Kurs – schwieriger als jeden, den ich schon gesehen habe“, sagte er.

Am 13. Februar zählt Hedegart über zehn Kilometer im freien Stil zu den großen Favoriten. Dank seines Überraschungsbesuchs kennt er die Strecke nun bereits.

Folgen Sie uns auf