Dreist! Gold-Kandidat spaziert auf Olympia-Strecke

„Es gab nicht viele, die mich aufgehalten haben, also konnte ich einfach hineinspazieren“, verrät Hedegart dem TV-Sender NRK. Der 24-Jährige schildert, dass er in Ruhe gelassen wurde, abgesehen von ein paar Arbeitern, die an der Anlage beschäftigt waren. „Die haben mich nur komisch angesehen, also war alles in Ordnung.“