Odermatt bangt: „In Kitzbühel ist das anders“

Für Marco Odermatt verkörpert Giovanni Franzoni den neuen Siegertypus im Abfahrtssport. „Er fährt einfach unglaublich gut Ski, kommt wie ich vom Riesenslalom. Ich glaube, in Zukunft braucht es diese Riesenslalom-Technik, um im Abfahrtssport ganz vorne zu sein“, sagte der Schweizer über den 24-jährigen Speed-Shootingstar aus Italien, der sich mit der Bestzeit in beiden Abfahrtstrainings auch in Kitzbühel in den Kreis der Mitfavoriten fuhr.