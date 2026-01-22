Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kriechmayr stimmt zu

Odermatt bangt: „In Kitzbühel ist das anders“

Ski Alpin
22.01.2026 14:13
Marco Odermatt sieht sich vor dem anstehenden Kitzbühel-Wochenende mit einem Shootingstar ...
Marco Odermatt sieht sich vor dem anstehenden Kitzbühel-Wochenende mit einem Shootingstar konfrontiert.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für Marco Odermatt verkörpert Giovanni Franzoni den neuen Siegertypus im Abfahrtssport. „Er fährt einfach unglaublich gut Ski, kommt wie ich vom Riesenslalom. Ich glaube, in Zukunft braucht es diese Riesenslalom-Technik, um im Abfahrtssport ganz vorne zu sein“, sagte der Schweizer über den 24-jährigen Speed-Shootingstar aus Italien, der sich mit der Bestzeit in beiden Abfahrtstrainings auch in Kitzbühel in den Kreis der Mitfavoriten fuhr.

0 Kommentare

„Er hat seit zwei Wochen einen unglaublichen Speed und jedes Training dominiert. Er wird sicher für Samstag ganz gefährlich sein“, prophezeite Odermatt. Nach Franzonis Premierensieg im Super-G von Wengen kannte der Schweizer Superstar in der Lauberhornabfahrt aber keinen Pardon, er verwies Franzoni auf Platz drei. „Da hatte er noch eine schlechtere Nummer“, relativierte Odermatt. In Kitzbühel ist das bereits anders.

Lesen Sie auch:
Giovanni Franzoni flog über die Streif, verpasste den Streckenrekord nur um 63 Hundertstel.
Abfahrt in Kitzbühel
Der Mann mit dem Pflaster sorgt für Kopfzerbrechen
22.01.2026
Bestzeit auf Streif
„Eine Ansage!“ Italiener sorgt in Kitz für Staunen
21.01.2026
„Sportkrone“-Interview
Paris: Olympia, Trauer und mögliches Karriereende?
22.01.2026

Kriechmayr sieht „unglaubliche Radien“
Dass erst jahrelange Weltcup-Erfahrung einen Abfahrer erfolgreich macht, war laut Vincent Kriechmayr „früher mehr“ der Fall. „Mittlerweile kommen die Jungs und drücken gleich kompromisslos an. Das ist schon schön anzuschauen.“ Franzoni habe „den Ski immer unter dem Körper, hat ständig den Zug, fährt unglaubliche Radien. Er ist auch ein guter Riesentorlauffahrer und das Selbstvertrauen ist natürlich auch nicht gering“, sagte Kriechmayr.

Vincent Kriechmayr
Vincent Kriechmayr(Bild: Christof Birbaumer)

Jüngster Sieger einer Hahnenkammabfahrt kann Franzoni übrigens nicht mehr werden. Der „Kaiser“ Franz Klammer war 1975 bei seinem ersten von vier Streichen 21 Jahre und zwei Monate jung.

Das Potenzial des Aufsteigers, der am Südwestufer des Gardasees aufgewachsen ist, war schon länger bekannt. 2021 gewann Franzoni bei der Junioren-Weltmeisterschaft Gold im Super-G, ein Jahr später Gold in der Abfahrt und der Kombination. Im vergangenen Dezember gelang ihm mit Rang drei im Super-G von Gröden der Durchbruch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
136.421 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
121.014 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
118.716 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Ski Alpin
Kitz-Anekdote
Knauß und die Polizei: „Zahlen musste ich nicht“
Kriechmayr stimmt zu
Odermatt bangt: „In Kitzbühel ist das anders“
Osttirolerin wieder da
Ski-Weltcup-Comeback nach drei Jahren Leidenszeit
Fällt Rekordzeit?
Naschenweng in Kitz: „Kärntner schlägt man nicht!“
Promis beim Nightrace
Wenn die Planai zur großen Showbühne wird

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf