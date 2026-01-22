Ein runder Geburtstag, ein Jubiläum & viele Adieus

Dafür nimmt er sogar selbst im Regiestuhl Platz, um die „Zauberflöte“ im Haus für Mozart in Szene zu setzen. Dabei lässt er Mozart sogar höchstpersönlich auftreten: Einem kurz nach seinem Tod geschriebenen Text folgend, zeigt er den 35-jährigen Komponisten in den letzten Stunden seines Lebens, als er in seinem Zimmer in seiner Fantasie die Aufführung der „Zauberflöte“ „miterlebt“, die in diesem Moment im Freihaustheater läuft.