Stadiongipfel: Jauk lässt Trainer-Premiere sausen

Machbarkeitsstudie wird abgespeckt

Heute gibt es also wohl noch kein grünes Licht, davon geht auch die Stadtregierung aus. Man will den Vereinsvertretern die Details der neuen Lösung präsentieren. Wie berichtet, soll das Stadion um 60 bis 70 Millionen Euro (die Kosten sollen sich Land und Stadt teilen) auf 20.000 Plätze ausgebaut und europacuptauglich gemacht werden.