16.000 Euro offen, kein Schein: Ex-Taxler in Haft

Seit 2023 war ein ehemaliger Taxifahrer (32) aus Wien schon ohne Führerschein und Taxilizenz unterwegs. 16.000 Euro an offenen Strafen wollte er nicht bezahlen. Fahrgäste kutschierte der offiziell obdachlose Taxler trotzdem durch die Gegend.
Mit einem – zumindest ehemaligen – Taxifahrer zu tun, hatten die Sicherheitskräfte am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr. Der 32-jährige Österreicher bog ausgerechnet bei einem Taxi-Schwerpunkt der Polizei mit eingeschalteter Leuchte am Dach zum Praterstern ab und wurde dort von den Verkehrspolizisten aufgehalten.
Über die Jahre hat der ehemalige Taxifahrer, dem 2023 Lizenz und Lenkberechtigung entzogen worden waren, fast 16.000 Euro an offenen Strafforderungen angehäuft.
Wiens Polizeisprecher Philipp Haßlinger
Bild: LPD Wien
Obdachlos gemeldet, um Strafen zu entgehen
Das Problem: Eine Taxifahrerlizenz besitzt der Wiener schon seit 2023 nicht mehr. Damals, so Haßlinger, entzog ihm das Verkehrsamt sowohl die Lizenz als auch die Lenkberechtigung. Dass er von der Behörden-Entscheidung nicht allzu viel hielt, zeigen die Strafen, die der 32-Jährige seit damals angehäuft hatte. Während er weiterhin Personen kutschierte und sich, um den Strafen zu entgehen, obdachlos meldete, sammelten sich 47 Strafakten bzw. Vorführungsbefehle auf seinem Bußgeldkonto an. 16.000 Euro an offenen Schulden standen letztlich zu Buche.
Familie konnte Ex-Taxler nicht mehr aushelfen
Warum der Mann damals seine Lizenz und den „Schein“ verloren hatte, ist unklar. Der Österreicher versuchte jedenfalls, über Freunde und Familienmitglieder die 16.000 Euro zusammenzubekommen, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Letztlich ohne Erfolg. Ein Taxi chauffieren wird der Wiener wohl für recht lange Zeit nicht mehr. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht, wo er seine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen muss.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.