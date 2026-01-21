16.000 Euro offen, kein Schein: Ex-Taxler in Haft

Obdachlos gemeldet, um Strafen zu entgehen

Das Problem: Eine Taxifahrerlizenz besitzt der Wiener schon seit 2023 nicht mehr. Damals, so Haßlinger, entzog ihm das Verkehrsamt sowohl die Lizenz als auch die Lenkberechtigung. Dass er von der Behörden-Entscheidung nicht allzu viel hielt, zeigen die Strafen, die der 32-Jährige seit damals angehäuft hatte. Während er weiterhin Personen kutschierte und sich, um den Strafen zu entgehen, obdachlos meldete, sammelten sich 47 Strafakten bzw. Vorführungsbefehle auf seinem Bußgeldkonto an. 16.000 Euro an offenen Schulden standen letztlich zu Buche.