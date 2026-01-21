Epileptischer Anfall: Lenker (21) kracht in Baum

Als der 21-Jährige gegen 20.45 Uhr mit dem Auto auf der L114 in Richtung Fischbach unterwegs war, kam es zu dem heiklen Zwischenfall: Laut eigener Aussage verlor er aufgrund eines epileptischen Anfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung, touchierte mit der Front einen Baumstumpf und prallte in Folge gegen einen Baum. Dabei wurde der Motorblock aus dem Pkw gerissen.