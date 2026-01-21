Vorteilswelt
Bewusstsein verloren

Epileptischer Anfall: Lenker (21) kracht in Baum

Steiermark
21.01.2026 08:42
Man brachte den Verletzten ins Krankenhaus (Symbolbild).
Man brachte den Verletzten ins Krankenhaus (Symbolbild).(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Während der Autofahrt bekam ein 21-Jähriger am Dienstag in Fischbach einen epileptischen Anfall und krachte in Folge gegen einen Baum. Seine Mutter beobachtete den Unfall und konnte rasch reagieren. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt.

0 Kommentare

Als der 21-Jährige gegen 20.45 Uhr mit dem Auto auf der L114 in Richtung Fischbach unterwegs war, kam es zu dem heiklen Zwischenfall: Laut eigener Aussage verlor er aufgrund eines epileptischen Anfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung, touchierte mit der Front einen Baumstumpf und prallte in Folge gegen einen Baum. Dabei wurde der Motorblock aus dem Pkw gerissen.

Verlor das Bewusstsein
Die Mutter des 21-Jährigen, die zum Unfallzeitpunkt direkt hinter ihm fuhr, beobachtete, wie das Fahrzeug plötzlich Schlangenlinien fuhr und von der Straße abkam. Sie setzte umgehend den Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Da der junge Mann infolge des medizinischen Notfalls das Bewusstsein verloren hatte, konnte er sich nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Fischbach bargen den Verletzten aus dem Fahrzeug. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und Sanitäter des Roten Kreuzes wurde der 21-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Oberwart gebracht. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Feuerwehr Fischbach führte zudem die Fahrzeugbergung und die Reinigung der Unfallstelle durch.

