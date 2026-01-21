Glatteis: Serienunfall mit sieben Autos auf der A2

Die A2 in Fahrtrichtung Wien war aufgrund der Unfälle bis 18.14 Uhr komplett gesperrt. Es entstand ein Rückstau von etwa fünf Kilometern. Für die Bergung der Fahrzeuge musste der zweite Fahrstreifen bis 19.55 Uhr immer wieder gesperrt werden. Die Feuerwehren Pinggau, Schäffern, Aspang und Pinkafeld standen mit sieben Fahrzeugen und 37 Kräften im Einsatz. Sie führten die Fahrzeugbergungen sowie die anschließende Reinigung der Fahrbahn durch.