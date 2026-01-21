Kunasek: Kein Verkauf, um Budgetlöcher zu stopfen

Versprechen: Kein Ausschließen von Kindern aus Schulen

Debattiert wurde auch über das Thema Schulassistenz. Hier bereitet die Landesregierung ja gerade eine neue Verordnung vor. Die Grünen waren wegen eines Satzes in den Erläuterungen alarmiert, der auch viele Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen verunsicherte: „Ist die Beeinträchtigung so schwerwiegend, dass eine Teilhabe am Unterricht im Klassenverband (auch mit Schulassistenz) überwiegend nicht möglich ist, liegt kein Anwendungsbereich der Schulassistenz vor.“