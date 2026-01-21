Klub-Rekord bei Raptors-Sieg gegen Golden State

Toronto hatte in San Francisco vom Start weg das Heft in der Hand, legte mit 10:0 los und gab die Führung nie aus der Hand. Nach fünf Minuten im dritten Viertel betrug der Vorsprung sogar 30 Punkte. Die Warriors um Stephen Curry, der es auf lediglich 16 Zähler brachte, müssen nicht nur die Niederlage, sondern auch den Ausfall von Jimmy Butler für den Rest der Saison verdauen. Der 36-jährige Small Forward hat sich im Duell mit seinem ehemaligen Arbeitgeber Miami Heat am Montag einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen.