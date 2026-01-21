Klub-Rekord bei Raptors-Sieg gegen Golden State

Mit dem höchste Score ihrer Klubgeschichte in einem Spiel der regulären NBA-Saison haben die Toronto Raptors am Dienstag (Ortszeit) einen souveränen Sieg bei den Golden State Warriors eingefahren. Die Kanadier – weiterhin ohne den Wiener Jakob Pöltl auf dem Parkett – gewannen 145:127. Immanuel Quickley stach mit 40 Zählern heraus und egalisierte seine Karrierebestleistung. Der „Mann des Abends“ war u.a. bei sieben von acht Dreipunkte-Versuchen erfolgreich.
Toronto hatte in San Francisco vom Start weg das Heft in der Hand, legte mit 10:0 los und gab die Führung nie aus der Hand. Nach fünf Minuten im dritten Viertel betrug der Vorsprung sogar 30 Punkte. Die Warriors um Stephen Curry, der es auf lediglich 16 Zähler brachte, müssen nicht nur die Niederlage, sondern auch den Ausfall von Jimmy Butler für den Rest der Saison verdauen. Der 36-jährige Small Forward hat sich im Duell mit seinem ehemaligen Arbeitgeber Miami Heat am Montag einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen.
Doncic-Show bei Sieg der Lakers
Im dritten von fünf Auswärtsspielen hintereinander gegen Teams der Western Conference treten die Raptors bereits am Mittwoch bei den Sacramento Kings an. Der Nachzügler verlor gegen Miami 117:130. Pöltls langjähriger Teamkollege DeMar DeRozan war mit 23 Punkten erfolgreichster Werfer der Kalifornier.
Einmal mehr eine große Show bot Luka Doncic beim 115:107 der Los Angeles Lakers auswärts gegen die Denver Nuggets. Der Slowene bilanzierte mit einem Triple-Double aus 38 Punkten, 13 Rebounds und zehn Assists. Die Lakers rissen die Partie mit einem 16:0-Run im Schlussviertel an sich.
