VIP-Karussell: Wer, wann, wo ist – oder auch nicht

Hurra, die Gams! Die Prominenten stehen schon bereit im Starthaus: Wer heuer zum Hahnenkammrennen kommen wird, wer aller bei den Partys dabei sein wird und wer fehlt.
Bundeskanzler Christian Stocker passt, dafür lässt Gouvernator Arnold Schwarzenegger am Wochenende nicht aus. Morgen lädt er zu seiner Klima-Auktion im Stanglwirt, wo dann alles und jeder bis Freitag im Weißwurstparty-Fieber ist.
Naschenweng auf Gabaliers Spuren
Dort fehlt heuer Dauerbrenner Andreas Gabalier. Er wird nicht in der Gamsstadt weilen – erst im Sommer bei seinen Konzerten. Ein solches gibt Alpenbarbie Melissa Naschenweng bereits heute bei der „Kitz Legends Night“ im Grand Tirolia. Am Freitag wird nicht nur Influencer Christian Wolf bei der Bitpanda-Party aufschlagen, sondern mitunter lassen es sich die Rallye-Heimkehrer Mark Mateschitz und Victoria Swarovski wieder auf einer Berghütte mit Streif-Blick gut gehen.
Bei der Hummerparty im Kitzhof und Kitz Race Night im WWP-Zelt am Samstag wird man sie wohl nicht sehen. Auch nicht Star- Rapper Kool Savas, der am Montag in Kitz eincheckte. Dem Vernehmen nach, um Lieder auf zunehmen. Top-Timing
