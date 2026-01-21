VIP-Karussell: Wer, wann, wo ist – oder auch nicht

Naschenweng auf Gabaliers Spuren

Dort fehlt heuer Dauerbrenner Andreas Gabalier. Er wird nicht in der Gamsstadt weilen – erst im Sommer bei seinen Konzerten. Ein solches gibt Alpenbarbie Melissa Naschenweng bereits heute bei der „Kitz Legends Night“ im Grand Tirolia. Am Freitag wird nicht nur Influencer Christian Wolf bei der Bitpanda-Party aufschlagen, sondern mitunter lassen es sich die Rallye-Heimkehrer Mark Mateschitz und Victoria Swarovski wieder auf einer Berghütte mit Streif-Blick gut gehen.