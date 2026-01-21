Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wie eine Spinne

Roboterhand löst sich von Arm und krabbelt davon

Digital
21.01.2026 07:47
Die menschliche Hand war lange eine wichtige Inspirationsquelle für Roboterhände, doch das ...
Die menschliche Hand war lange eine wichtige Inspirationsquelle für Roboterhände, doch das biologische Vorbild hat den Forschern zufolge eindeutige Nachteile.(Bild: 2024 Rawpixel Ltd. – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die „Addams Family“ lässt grüßen: Forscher in der Schweiz haben eine Roboterhand entwickelt, die sich von ihrem Arm lösen und selbstständig davon krabbeln kann, um Gegenstände zu holen, die außer Reichweite sind. Ist der Auftrag erledigt, krabbelt die Hand auf ihren Fingern wie eine Spinne zurück und dockt wieder am Arm an. 

0 Kommentare

„Die menschliche Hand war lange eine wichtige Inspirationsquelle für Roboterhände“, schreiben die Forschenden der EPFL Lausanne im Fachjournal „Nature Communications“. Doch das biologische Vorbild hat dem Forschungsteam zufolge eindeutige Nachteile: Der Arbeitsraum der Hand ist beschränkt, weil sie fest mit dem Arm verbunden ist. Zudem limitiert ihr asymmetrischer Aufbau mit nur einem Daumen bestimmte Greif- und Manipulationsaufgaben.

Die Hand kann sich bei Bedarf von ihrem Arm lösen und wie eine Spinne davonkrabeln.
Die Hand kann sich bei Bedarf von ihrem Arm lösen und wie eine Spinne davonkrabeln.(Bild: Gao, X., Yao, K., Junge, K. et al. A detachable crawling robotic hand. Nat Commun 17, 428 (2026). https://doi.org/10.1038/s41467-025-67675-8)

Das an der EPFL entwickelte Gerät überwinde diese Einschränkungen, so die Wissenschaftler. Statt eines Daumens besitzt es mehrere identische Finger, die symmetrisch um die Handfläche angeordnet sind. Jeder Finger kann sich in beide Richtungen bewegen und je nach Aufgabe unterschiedliche Rollen übernehmen. Im Greifbetrieb bilden jeweils zwei beliebige Finger ein gegenüberliegendes Paar – ähnlich wie Daumen und Zeigefinger beim Menschen. Alternativ kann sie Objekte für den Transport auch auf die Handfläche legen.

Forscher sehen viele Anwendungsbereiche
Wird die Hand vom Arm gelöst, dienen die übrigen Finger als Beine: Die Hand krabbelt umher, hält dabei das Gleichgewicht und kann sogar mehrere Objekte transportieren. Die Forschenden sehen ein breites Anwendungsspektrum für ihre Entwicklung. Besonders geeignet sei die Roboterhand für Einsätze in Industrie und Logistik, etwa in dicht bestückten Regalen oder auf Werkbänken, wo herkömmliche Roboterarme nicht überall hinkommen.

Überdies nennen die Wissenschaftler Anwendungen in der Inspektion, Exploration und Rettung. In engen, unübersichtlichen oder gefährlichen Umgebungen, etwa nach Unfällen oder in technischen Anlagen, könnte die abgekoppelte Hand als kleiner Krabbler Räume erkunden und Objekte bergen, während der Roboterarm an Ort und Stelle bleibt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

DJ Ötzi stürmt mit einem 13 Jahre alten Song zum zweiten Mal die Charts – dank TikTok.
Song ist 13 Jahre alt
TikTok katapultiert DJ Ötzi wieder in die Charts!
Krone Plus Logo
Handy-Zumutung im Test
Redmi Note 15 Pro: Warum wir vor einem Kauf warnen
Elon Musks Cybercab wird in Texas getestet, liegt aber hinter dem selbst gesetzten, ehrgeizigen ...
Krone Plus Logo
Schlüssel-KI ist da
Warum beim autonomen Auto jetzt der Turbo zündet
Neue Switch-2-Gaudi
So wild werden die Matches in „Mario Tennis Fever“
Eine Strategie, mit sinkender Reichweite von Elektroautos bei Frost umzugehen: Warm anziehen und ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Messungen
So viel Reichweite verliert Ihr E-Auto im Winter
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
212.069 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
142.070 mal gelesen
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
109.594 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Digital
Wie eine Spinne
Roboterhand löst sich von Arm und krabbelt davon
Messenger-Überwachung
FPÖ und Grüne ziehen vor Verfassungsgerichtshof
Bestände aufgebraucht
Amazon-CEO Jassy: Zölle lassen US-Preise steigen
Musk will Ryanair
Airline kontert und verkauft „Tickets für Idioten“
Positiver Bescheid
Google hat Genehmigung für Bau von Rechenzentrum

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf