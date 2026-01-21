Roboterhand löst sich von Arm und krabbelt davon

Das an der EPFL entwickelte Gerät überwinde diese Einschränkungen, so die Wissenschaftler. Statt eines Daumens besitzt es mehrere identische Finger, die symmetrisch um die Handfläche angeordnet sind. Jeder Finger kann sich in beide Richtungen bewegen und je nach Aufgabe unterschiedliche Rollen übernehmen. Im Greifbetrieb bilden jeweils zwei beliebige Finger ein gegenüberliegendes Paar – ähnlich wie Daumen und Zeigefinger beim Menschen. Alternativ kann sie Objekte für den Transport auch auf die Handfläche legen.