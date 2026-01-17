Strompreis sinkt, politisches Hickhack geht weiter

„Einen Steirer-Malus werde ich nicht akzeptieren“

Am Freitag ging er aber auf Facebook in die Offensive und schrieb: „Eine Reduktion der Strompreise im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten der Energie Steiermark ist dringender denn je, um die heimische Wirtschaft und die steirischen Haushalte zu entlasten. Wenn auf Bundesebene günstigere Strompreistarife eingeführt werden, dann wird auch die Steiermark nicht tatenlos zusehen. Einen Steirer-Malus für Strompreise werde ich als Landeshauptmann nicht akzeptieren.“