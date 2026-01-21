Rodler rammt sich bei Absturz Baumast in den Bauch

Auf eisiger Bahn Kontrolle verloren

Kurz nach 21 Uhr passierte es dann. In einer leichten Linkskurve verlor der Bayer auf der eisigen Rodelbahn die Kontrolle und geriet über den Wegrand hinaus. Daraufhin stürzte der Mann rund zehn Meter über die angrenzende Böschung in den Wald hinab. Im Zuge des Absturzes sei der 44-Jährige durch einen Ast im Bauchbereich verletzt worden.