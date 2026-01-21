Vorteilswelt
Dramatischer Einsatz

Rodler rammt sich bei Absturz Baumast in den Bauch

Tirol
21.01.2026 08:01
In Ebbs im Tiroler Unterland kam es zu dem schrecklichen Rodelunfall (Symbolbild).
In Ebbs im Tiroler Unterland kam es zu dem schrecklichen Rodelunfall (Symbolbild).(Bild: Peter Freiberger)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Schrecklicher Wintersportunfall am Dienstagabend in Ebbs im Tiroler Bezirk Kufstein: Ein Deutscher (44) geriet beim Rodeln über den Wegrand hinaus und stürzte zehn Meter in den angrenzenden Wald hinab. Dabei rammte sich der Mann einen Baumast in den Bauch. Der Verletzte konnte sich mit letzter Kraft noch zurück zum Weg retten – Begleiter schlugen Alarm!

Der 44-Jährige aus dem bayerischen Landkreis Rosenheim und dessen zwei Begleiter rodelten am Dienstagabend von der Aschinger Alm in Ebbs zurück ins Tal. Er habe entsprechende Sport- und Schutzausrüstung getragen, wurde vonseiten der Polizei betont.

Auf eisiger Bahn Kontrolle verloren
Kurz nach 21 Uhr passierte es dann. In einer leichten Linkskurve verlor der Bayer auf der eisigen Rodelbahn die Kontrolle und geriet über den Wegrand hinaus. Daraufhin stürzte der Mann rund zehn Meter über die angrenzende Böschung in den Wald hinab. Im Zuge des Absturzes sei der 44-Jährige durch einen Ast im Bauchbereich verletzt worden.

Zitat Icon

Der Verletzte war ansprechbar und konnte sich schließlich noch eigenständig zurück hinauf zur Rodelbahn begeben.

Die Polizei

Begleiter leisteten Erste Hilfe
„Der Verletzte war ansprechbar und konnte sich schließlich noch eigenständig zurück hinauf zur Rodelbahn begeben, wo er von seinen Begleitern erstversorgt wurde“, hieß es vonseiten der Ermittler.

Mit Rettung ins Krankenhaus
Die alarmierte Bergrettung Kufstein transportierte den Verletzten letztlich mittels Trage und Fahrzeug ins Tal. Dort wurde er schließlich mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

Tirol

