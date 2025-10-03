Häuslbauer-Förderungen kommen abgespeckt zurück

Neuer „Sanierungspass“ kommt

Diese und die oben genannten Förderschienen starten im ersten Quartal 2026. Danach werden die Sanierungsförderungen neu aufgelegt. Aus der „kleinen Sanierung“ und der „umfassenden energetischen Sanierung“ wird der neue „Sanierungspass“ – je mehr man saniert, desto höher fallen die Förderungen damit aus. Auch den Heizungstausch des Bundes kann man dort „eintragen“. Genaue Zahlen stehen noch aus und sollen im Dezember bekannt gegeben werden, wenn das Budget beschlossen ist.