Ferrari? „Dann bekomme ich nur wieder Hass-Mails“

Auf Ferrari angesprochen hält sich Jacques Villeneuve, Formel-1-Weltmeister von 1997, mit Kritik mittlerweile zurück. „Sonst bekomme ich nur wieder Hass-Mails“, so der Kanadier gegenüber „PokerScout“.
Villeneuve ist dafür bekannt, zu sagen, was er denkt. Beim Thema Ferrari hat sich der 54-Jährige jedoch mittlerweile in Zurückhaltung geübt. Denn: Die Tifosi sehen es gar nicht gerne, wenn jemand schlecht über den Traditionsrennstall spricht.
„Man sieht fast alles“
„Am liebsten würde ich zu Ferrari gar keinen Kommentar mehr abgeben – sonst bekomme ich nur wieder Hass-Mails“, dürfte Villeneuve bereits das ein oder andere Mal Post erhalten haben. Dabei sei es einfach, den italiensichen Rennstall zu kritiseren, da dieser immer im Rampenlicht stehe. „Man sieht also immer fast alles, was sie tun oder eben nicht tun. Das ist bei anderen Teams in diesem Masse nicht der Fall“, so der elffache GP-Sieger.
Prognosen für die kommende Saison traut sich Villeneuve keine abzugeben. „Wir wissen nicht nicht so richtig, was uns erwartet. Genau das ist es ja. Es könnte großartig werden, es könnte aber auch ein Reinfall sein“, blickt er gespannt auf die neue Formel-1-Ära.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.