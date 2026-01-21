Ferrari? „Dann bekomme ich nur wieder Hass-Mails“

„Man sieht fast alles“

„Am liebsten würde ich zu Ferrari gar keinen Kommentar mehr abgeben – sonst bekomme ich nur wieder Hass-Mails“, dürfte Villeneuve bereits das ein oder andere Mal Post erhalten haben. Dabei sei es einfach, den italiensichen Rennstall zu kritiseren, da dieser immer im Rampenlicht stehe. „Man sieht also immer fast alles, was sie tun oder eben nicht tun. Das ist bei anderen Teams in diesem Masse nicht der Fall“, so der elffache GP-Sieger.