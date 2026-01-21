Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jacques Villeneuve:

Ferrari? „Dann bekomme ich nur wieder Hass-Mails“

Formel 1
21.01.2026 07:46
Jacques Villeneuve
Jacques Villeneuve(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auf Ferrari angesprochen hält sich Jacques Villeneuve, Formel-1-Weltmeister von 1997, mit Kritik mittlerweile zurück. „Sonst bekomme ich nur wieder Hass-Mails“, so der Kanadier gegenüber „PokerScout“.

0 Kommentare

Villeneuve ist dafür bekannt, zu sagen, was er denkt. Beim Thema Ferrari hat sich der 54-Jährige jedoch mittlerweile in Zurückhaltung geübt. Denn: Die Tifosi sehen es gar nicht gerne, wenn jemand schlecht über den Traditionsrennstall spricht. 

Lesen Sie auch:
Lewis Hamilton hat eine enttäuschende Saison hinter sich.
Ex-Kollege Rosberg:
Hamilton-Zukunft? „Wäre totaler Gesichtsverlust“
17.01.2026
Nach Streitigkeiten
Ferrari zieht Reißleine: Änderung für Hamilton
16.01.2026

„Man sieht fast alles“
„Am liebsten würde ich zu Ferrari gar keinen Kommentar mehr abgeben – sonst bekomme ich nur wieder Hass-Mails“, dürfte Villeneuve bereits das ein oder andere Mal Post erhalten haben. Dabei sei es einfach, den italiensichen Rennstall zu kritiseren, da dieser immer im Rampenlicht stehe. „Man sieht also immer fast alles, was sie tun oder eben nicht tun. Das ist bei anderen Teams in diesem Masse nicht der Fall“, so der elffache GP-Sieger.

Charles Leclerc (l.) und Lewis Hamilton haben eine enttäuschende Saison hinter sich.
Charles Leclerc (l.) und Lewis Hamilton haben eine enttäuschende Saison hinter sich.(Bild: AFP/CARL DE SOUZA)

Prognosen für die kommende Saison traut sich Villeneuve keine abzugeben. „Wir wissen nicht nicht so richtig, was uns erwartet. Genau das ist es ja. Es könnte großartig werden, es könnte aber auch ein Reinfall sein“, blickt er gespannt auf die neue Formel-1-Ära.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ferrari
Formel-1-Weltmeister
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
212.069 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
142.070 mal gelesen
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
109.594 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf